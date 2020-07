Fiestas, falta de cubrebocas, sana distancia: colonias populares Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En Valle Verde, Purísima del Jardín, Los Castillo, Los Álamos, Los Fresnos las medidas de sanidad no existen, aquí las fiestas son constantes, no hay sana distancia, tampoco usan cubre bocas, en pocas palabras no creen que existe el coronavirus.

“Yo tengo 3 meses trabajando en esa colonia y en ningún domicilio me han recibido con cubre bocas y en la calle ni que decir, pero no es particular de esta colonia, todas las populares viven de manera normal, nadie usa cubre bocas los niños en la calle, las señoras en la banqueta en el chisme y todo normal” así lo mencionó Mayra una mujer que realiza algunos trabajos en la zona sur de Irapuato.

En estas colonias por mencionarlas y sin etiquetarlas, debido a que hay otros puntos con gran movilidad social, es relativamente normal ver como las fiestas y la verbena popular sigue su curso, incluso la persona que si trae un cubrebocas pareciera “anormal”.

El tianguis instalado en Valle Verde los viernes, asemeja a una feria, donde los visitantes están pasando por un espacio libre de cualquier virus, aunque en Irapuato ya se están por completar casi 2 mil personas infectadas por Covid-19 y sin tener aquello que son asintomáticos y que no han querido atenderse.

También hay que recordar que Irapuato, ya casi llega a los 100 decesos, y entre las personas que han fallecido, algunas de ellas no tenían ningún tipo de enfermedad.