Reconocen en la capital a bicampeones de pesca deportiva

Guanajuato, Gto.- Integrantes de la Asociación de Pesca Deportiva del Estado de Guanajuato A.C., quienes se coronaron por segunda ocasión consecutiva en un campeonato nacional, fueron homenajeados por los gobiernos estatal y municipal.

La selección, conformada por 23 integrantes de la asociación, conquistó el primer y segundo lugar en el Campeonato Nacional de Pesca de Lobina, realizado en la presa Plutarco Elías Calles, en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes.

La Asociación de Pesca Deportiva del Estado de Guanajuato A.C. cuenta con 50 miembros, entre mujeres y hombres, provenientes de todo el estado, quienes han posicionado a Guanajuato en este deporte a nivel nacional.

De manos de la titular de la secretaria del Campo, Marisol Suárez Correa, y del secretario del Gobierno de la Gente, Jorge Jiménez Lona, el Gobierno Municipal rindió un reconocimiento a las y los campeones y subcampeones.

El secretario de Gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona, celebró la victoria de estos pescadores deportivos, quienes son un ejemplo e indicó que buscarán promover la pesca deportiva para hacer de Guanajuato un semillero de campeones en esta actividad.

La presidenta municipal, Samantha Smith, resaltó el esfuerzo realizado por la selección ganadora, que demostró su disciplina y pasión por la pesca deportiva, convirtiéndola en una tradición.

Los homenajeados fueron: el presidente de la asociación, Gilberto Padilla Navarro, y el vicepresidente, Jorge Arturo Luna González, así como las y los pescadores Karla Jaime Gutiérrez, Magdalena Vargas Yebra, José Guadalupe Ortega Villegas, Manuel Hernández Córdova, Carlos Alberto Lara Arango, Gabriel Alfonso Lara Arango, Saúl Rodríguez Flores, Cristopher Eduardo Gómez Aldana, Constanza Padilla Jaime y Franco Padilla Jaime.