42 años de cárcel a “El cuate”, homicida de policía de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado logró que un juez dictara sentencia condenatoria contra ALFONSO “N”, conocido como “el cuate”, por su responsabilidad en el homicidio de dos personas, uno de ellos policía preventivo del municipio de Pénjamo, por lo que se le impuso una pena total de 42 años de cárcel.

El doble homicidio ocurrió la noche del 26 de febrero de 2022, aproximadamente a las 22:00 horas, cuando ALFONSO “N” llegó en motocicleta a la esquina de las calles Nigromante y El Zapote, en la comunidad de Los Conejitos. Ahí, una persona fue víctima de un ataque con arma de fuego y falleció en el lugar.

Al intentar huir, el agresor fue ubicado y perseguido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a quienes agredió a balazos que impactaron en el cuerpo de un oficial, quien lamentablemente también falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas.

ALFONSO “N” fue sentenciado a 11 años de prisión por homicidio y a 31 años más por homicidio en agravio de servidores públicos, sumando 42 años de cárcel. Además, deberá pagar una multa económica y la reparación del daño a los familiares de ambas víctimas, la cual asciende a más de un millón de pesos e incluye indemnizaciones y gastos funerarios.

El juez negó cualquier beneficio legal al sentenciado y suspendió sus derechos electorales durante el tiempo de su condena.