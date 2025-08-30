Localizan cuerpo calcinado en un campo de futbol del Ejido Malvas

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre sin vida y con visibles huellas de haber sido calcinado fue localizado la mañana de este sábado en un terreno de la comunidad Ejido Malvas, en el municipio de Irapuato.

El hallazgo ocurrió a espaldas de una bodega, en un predio utilizado como campo de futbol.

De acuerdo con el reporte de lugareños al sistema de emergencias 911, personas que transitaban por la zona observaron el cuerpo y dieron aviso a las autoridades. Los testigos señalaron que la víctima estaba parcialmente cubierta con basura, lo que hacía pensar que habrían intentado ocultar o quemar sus restos.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, quienes aseguraron el perímetro y notificaron a la Fiscalía General del Estado. Personal pericial realizó la recolección de indicios y cercó el área para evitar el paso de curiosos.

De manera preliminar, vecinos mencionaron que el cuerpo presentaba otras marcas, lo que podría indicar que la víctima sufrió tortura antes de ser calcinada. Sin embargo, serán los especialistas quienes determinen la causa y el tiempo de fallecimiento a través de estudios forenses.

Hasta el momento, no ha sido posible establecer la identidad del hombre localizado. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en Guanajuato Capital, donde permanecerá bajo resguardo en espera de ser identificado y entregado a sus familiares.