Japami utiliza tecnología satelital para detectar fugas no visibles en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, personal de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (Japami), lleva a cabo la detección de fugas no visibles en distintas colonias y fraccionamientos del municipio.

Para este trabajo se utiliza tecnología satelital que permite una pre localización de las posibles fugas. Posteriormente, personal operativo acude a los puntos señalados y, mediante el uso de geófonos, determina el sitio exacto para su reparación, explicó María Guadalupe Gómez Gámez, del área de detección y reparación de fugas.

“Se recibe una pre localización de la fuga no visible; con el apoyo de la cuadrilla de geófonos recorremos las áreas de interés y obtenemos el punto exacto donde se encuentra. Cabe mencionar que hay fugas que pueden existir desde hace tiempo sin ser visibles, ya que no llegan a la superficie, por lo que buscamos una detección temprana”, detalló.

Estas revisiones se realizan en diferentes zonas del municipio. El personal encargado porta chaleco y gafete de identificación, por lo que se solicita el apoyo de la ciudadanía para permitir el acceso y las revisiones.