Presenta Morena nuevamente iniciativa de interrupción legal del embarazo

Guanajuato, Guanajuato.- La morenista María Eugenia García Oliveros presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política local y al Código Penal estatal en materia de interrupción legal del embarazo.

Explicó que, en el caso de México, la regulación del aborto es competencia de las entidades federativas, sin embargo, en cuanto al debate jurídico sobre la interrupción legal del embarazo en el país, lo concluyó la Suprema Corte en 2007 al declarar constitucional la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación.

Cuando los servicios de interrupción legal del embarazo son inaccesibles para las mujeres que los necesitan o cuando las leyes respectivas son restrictivas, los Estados son responsables a nivel constitucional e internacional por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, resaltó.

Destacó que la falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes y tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus oportunidades de vida y su futuro y mencionó que el servicio de acceso a la interrupción legal del embarazo es parte esencial de los servicios de salud reproductiva a los que tienen derecho las mujeres y personas gestantes, que se fundamenta en los derechos a la vida.

El caso de Guanajuato, prosiguió, la interrupción voluntaria del embarazo se encuentra penalizada en su totalidad, a pesar de los diversos esfuerzos que ha habido para avanzar en la conquista de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

También se refirió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia que, dijo, obligan a todas y todos los jueces, incluidos los de Guanajuato, a considerar que son inconstitucionales las normas penales que criminalizan el aborto de manera absoluta, como lo son los tipos penales que no contemplan la posibilidad de interrumpir el embarazo en un periodo cercano a la implantación.

Finalmente, manifestó que de aprobarse esta reforma se habrá dado un avance histórico para la progresividad de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, en particular sus derechos reproductivos, a decidir y a la igualdad sustantiva.

La parte correspondiente a la Constitución Política local se turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales; mientras que lo relativo al Código Penal se envió a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

Va también MC

La emecista Sandra Pedroza anunció a colectivas feministas que prepara también una propuesta en el mismo sentido que Morena.

La legisladora insistirá de igual manera en el tema que la mayoría panista, con apoyo de la priista Rocío Cervantes Barba y la ecologista Luz Itzel Mendo González, lograron rechazar la propuesta de despenalización del aborto.

Pedroza enfrenta una acusación de violencia política en razón de género interpuesta por Mendo González. La primera lanzó dinero a la mesa de la segunda luego que ésta cambiara de opinión y votara del lado panista.