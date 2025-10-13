Impulsa la celeyense Macaria España un sindicato de escritores

Guanajuato, Guanajuato.- La escritora celayense Macaria España impulsa un Sindicato de Escritores y Escritoras del Estado de Guanajuato, una asociación civil que busca impulsar la formación y profesionalización de quien se dedique a escribir.

Hasta el momento hay diez personas integradas a la agrupación y se abre la convocatoria para integrarse. Se trata de conformar, explicó, una Asociación Civil donde las y los integrantes puedan tener voz y voto y participar en un proceso transparente para la publicación de libros.

El Sindicato, añadió, busca perfiles de personas que escriben más como oficio o profesión que como mero pasatiempo. El propósito es que se integren personas que se dedican a escribir, publicar y buscar espacios. La convocatoria se abre a escritores y escritoras, personas narradoras y ensayistas y pueden contactarse al correo electrónico escritorasyescritores@gmail.com.

Queremos que haya más oportunidades de publicación, incidir en políticas culturales que abonen a la formación y profesionalización de escritores. El término “Sindicato”, explicó, es porque “somos trabajadores de la cultura”.

En calidad de integrante del Sindicato, Macaria España explicó que este miércoles 15 de octubre participará con otros escritores en la Feria Internacional del Libro del Zócalo en un conversatorio sobre cómo se escribe en un estado tan violento como Guanajuato. Macara es reconocida especialmente por haber escrito varias novelas negras o policiacas.