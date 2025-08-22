Concluye con éxito el Plan Vacacional 2025 de la COMUDE en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- El día de hoy la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), dan por clausuradas las actividades del “plan vacacional 2025”, en la que participaron un aproximado de 60 menores.

El evento fue precedido por la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo quien además estuvo acompañada por, los regidores Bibiana Parra Espinoza, José Isaías González Delgado y Karina Ruiz Rivera.

Actividades, como juegos tradicionales, rallys deportivos, noche de películas, actividades acuáticas, senderismo, paseo ciclista las cuales se llevaron a cabo del 11 al 22 de agosto en distintos lugares turísticos y unidades deportivas del municipio fueron realizadas por personal de COMUDE y Prevención Social.

Cabe destacar que dichos cursos de verano tuvieron su inicio el día 11 de agosto y finalizaron el 22 del mismo.

José Luis Martínez Soria director de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), agradeció el respaldo de la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo y del ayuntamiento para la realización de esta nueva edición de los cursos de verano. Comentó además que el objetivo del curso era el de fomentar el trabajo en equipo e integración familiar. Para finalizar agradeció a los padres de familia la confianza y apoyo brindado al inscribir a sus pequeñines en este plan vacacional.

Impulsar el deporte, la convivencia y el sano desarrollo de nuestra niñez es primordial para la administración municipal, es por ello que seguimos impulsando las actividades que contemplan estos elementos y que con éxito decimos estamos cumpliendo. El día de hoy estamos aportando para en un futuro contar con hombres y mujeres de lucha y esfuerzo para lograr sus sueños y metas en la vida Dijo en su mensaje la presidenta municipal Laura Villalpando Arroyo. Comentando también que el apoyo que los padres de familia han brindado para realizar esta y muchas actividades tienen mucha importancia porque gracias a ello se llevan a cabo con éxito y con calidad.

Las actividades de clausura fueron realizadas en el auditorio de casa de la cultura Bicentenario, donde además los niños acompañados por sus papas y familiares degustaron un desayuno.