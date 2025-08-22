Protección Civil de Pénjamo refuerza monitoreo en presas y río Turbio

Las presas superan el 90% de su capacidad; el río Turbio se mantiene en 40%.

Redacción Notus22 agosto, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Pénjamo, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, mantiene de manera permanente acciones de monitoreo en los principales cuerpos de agua del municipio, con el objetivo de prevenir riesgos y salvaguardar la integridad de la población.

Durante los recorridos de supervisión realizados en los últimos días, se informó que las presas Golondrina, Rancho Seco, Haciendita y Del Carmen registran niveles superiores al 90% de su capacidad, mientras que el río Turbio se mantiene en un nivel del 40%.

Estos trabajos de verificación permiten contar con información actualizada sobre el comportamiento de los cuerpos de agua y tomar decisiones oportunas en caso de ser necesario, reforzando así las medidas preventivas para las comunidades cercanas.

La administración municipal, encabezada por la presidenta Yozajamby Molina, reitera su compromiso de continuar fortaleciendo las acciones de protección civil y prevención de riesgos, trabajando de manera cercana con la ciudadanía para garantizar su seguridad.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y evitar acercarse a zonas de riesgo.

