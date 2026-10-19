CBTis 171 de Abasolo celebra 43 años con Semana Cultural

La institución inició las actividades con presentaciones artísticas, eventos cívicos y culturales, además de un reconocimiento a docentes por su trayectoria y dedicación

Redacción Notus19 octubre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- El CBTis 171 de Abasolo inició su Semana Cultural para celebrar su 43 aniversario, con presentaciones artísticas y actividades cívicas y culturales dirigidas a su comunidad educativa.

Durante la jornada también se reconoció a docentes por su dedicación, trabajo y trayectoria en la institución, así como por su labor en la formación académica y personal de las y los estudiantes.

Autoridades municipales acompañan la celebración

En representación del Gobierno Municipal, asistió el maestro José Luis Trigueros Montes, coordinador de Educación Municipal y Atención a la Juventud, quien acompañó a la comunidad escolar durante el inicio de las actividades.

El Gobierno Municipal reconoció la contribución del CBTis 171 a la educación en Abasolo durante sus 43 años de historia y destacó la importancia de las instituciones educativas en la preparación de nuevas generaciones.

La Semana Cultural contempla actividades orientadas al aprendizaje, la convivencia y el fortalecimiento de la identidad de la comunidad escolar.

Redacción Notus19 octubre, 2026

Redacción Notus

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