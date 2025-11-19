Dia mundial en Memoria del Accidentado Vial

Irapuato, Guanajuato.- Durante la conmemoración del Día Mundial en Recuerdo a las Víctimas de Accidentes Viales, la presidenta Lorena Alfaro alertó sobre el crecimiento acelerado de incidentes en motocicleta, que hoy representan uno de los principales riesgos de movilidad en la ciudad y la tercera causa de ingreso al Hospital Civil.

En el evento encabezado por la alcaldesa Lorena Alfaro García, el director de Movilidad y Transporte, Alfredo Torres, informó que tan solo en 2023 Irapuato cerró con 1,159 accidentes viales, una cifra que, aunque menor que la de ciudades como León o Salamanca, mantiene preocupada a la autoridad por la gravedad de algunos casos y el aumento de percances en motocicleta.

La motocicleta: el nuevo foco rojo

Tras la pandemia, los accidentes que involucran motociclistas se han convertido en uno de los mayores desafíos de movilidad.

“A últimas fechas hemos visto muertes por accidentes de tránsito en motocicleta. Es un reto muy importante y la tercera causa de ingresos al Hospital Civil”, advirtió Torres Nora.

El director explicó que la facilidad para adquirir una motocicleta ha generado que muchas personas circulen sin conocimientos básicos de manejo ni entendimiento del reglamento vial. La situación quedó evidenciada en un ejercicio reciente realizado con ANASEVI, donde participaron 41 motociclistas, entre ellos repartidores y usuarios cotidianos, de los cuales solo uno aprobó la prueba de pericia en conducción.

“De ese tamaño es el problema que tenemos. Compran la motocicleta y salen a rodar sin saber conducirla”, lamentó.

Próxima creación de una “moto escuela”

Para enfrentar esta problemática, el municipio prepara la creación de una moto escuela, un proyecto similar a la bici escuela, pero enfocado en motociclistas. La intención es capacitar a usuarios en colonias y comunidades, además de establecer puntos fijos en la ciudad para realizar prácticas seguras de manejo.

Con esto se busca reducir muertes, mejorar la convivencia vial e incrementar el número de motociclistas aptos para obtener licencia de conducir.

“Queremos que las muertes sean menos, ojalá ninguna. Prepararemos a los motociclistas para que tengan pericia y conozcan el reglamento.”

Un problema global que golpea fuerte a jóvenes

Durante su intervención, el funcionario recordó que los accidentes viales representan una de las principales causas de muerte en niñas y jóvenes de entre 5 y 29 años, con 3,700 víctimas mortales cada día a nivel mundial. La ONU ha implementado dos decenios de acciones para reforzar la seguridad vial, aunque las metas no se han cumplido.

En México, los datos también son preocupantes: 37,499 percances registraron las autoridades nacionales en el último año, con 17% de ellos dejando personas lesionadas y 1% pérdidas fatales.

Impulso al transporte público y a la bicicleta

Ante la necesidad de mejorar la seguridad vial, el municipio refuerza alternativas de movilidad con menor riesgo, como el transporte público y la bicicleta. Torres Nora destacó que Guanajuato es el estado que más utiliza la bicicleta como medio de transporte, y que en Irapuato algunas ciclovías, como la del Centro Histórico, reportan más de 3,000 usuarios.

Además, el municipio trabaja en un proyecto para conectar tramos aislados y generar una red continua de ciclovías que atraviese la ciudad.

Para cerrar la jornada, el funcionario invitó a la comunidad al paseo ciclista conmemorativo, una actividad que se ha vuelto tradición en Irapuato y que, en esta ocasión, se dedicó a las víctimas y familias afectadas por accidentes viales.