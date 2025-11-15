Con proyección de cortometrajes concluye el ciclo “Exhibir también es hacer arte”

Guanajuato, Guanajuato.- Con la proyección de cortometrajes fue clausurado el ciclo “Exhibir También Es Hacer Cine 4”, proyecto itinerante de Cine La Mina, que durante semanas llevó programación cinematográfica a barrios y comunidades de la capital y los municipios de Irapuato y Salamanca.

Frente al Teatro Cervantes, la comunidad guanajuatense se reunió la noche del viernes para disfrutar de la selección anual de La Mina en Corto 2025, acompañada por la presencia de sus realizadores.

La función contó con el cortometraje “Palacios de la imagen2, documental de Gabrielle Zavala, que revive la memoria de los antiguos cines del siglo XX en Guanajuato: salas ya desaparecidas donde la ciudad soñó durante décadas frente a la pantalla grande. Su mirada rescata no sólo la historia arquitectónica de esos espacios, sino el latido emocional de una época en la que el cine era el corazón de la vida social de los centros de ciudad en inmuebles como el Cine Reforma, de Guanajuato, Cine Montes, en Silao y Cine Zavala en Moroleón.

También se proyectó “Yo sueño”, un cortometraje documental de Producciones Clandestinas que visibiliza, desde la voz de sobrevivientes, la violencia en la niñez. A través de una narrativa coral, la obra busca abrir conversación sobre una problemática muchas veces silenciada y forma parte de una campaña de impacto de la productora, creada para acercar herramientas de acompañamiento a comunidades y actores sociales. El equipo del proyecto dialogó con la audiencia sobre la responsabilidad ética detrás del proceso creativo del séptimo arte.

Luego se proyectó “La casa”, de Sara Aguilar y Andrea Cortés, una pieza de videodanza que explora la idea del hogar como cuerpo, movimiento y memoria afectiva. Con imágenes íntimas y una sensibilidad coreográfica, el cortometraje invitó a la plaza a guardar un silencio contemplativo frente a problemática sociales como la violencia contra las mujeres.

Finalmente, cerró la noche “La fiesta del destino”, documental de Joss Román que retrata la tradicional celebración del municipio de Xichú, en la Sierra Gorda. La obra captura la fuerza comunitaria de una festividad que ha resistido generaciones. El realizador compartió su deseo de preservar, desde el cine, una tradición que sigue marcando la identidad serrana desde hace décadas.

Durante la velada, las directoras y directores presentes conversaron con el público, respondieron preguntas y compartieron anécdotas de rodaje, transformando la clausura en un espacio de diálogo y cercanía.

Con este encuentro, Cine La Mina cumple su objetivo de impulsar una actividad de memoria y resistencia cultural. Exhibir También Es Hacer Cine 4 se realizó con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) a través del programa FOCINE, consolidando un año más el compromiso de llevar cine a los territorios donde más se necesita.