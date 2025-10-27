Vinculan a proceso a dos personas por desaparición en Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Fernando “N” y Diana Laura “N” fueron vinculados a proceso penal por su presunta participación en el delito de desaparición de personas, ocurrido el 15 de octubre de 2025 en un depósito de cervezas ubicado sobre la carretera San Felipe–Ocampo.

Los imputados fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Dolores Hidalgo y puestos a disposición del Ministerio Público, junto con un teléfono celular y diversas sustancias que llevaban consigo.

Las labores de investigación permitieron establecer su posible relación con un hecho criminal reportado el 17 de octubre, cuando se localizó un vehículo abandonado con una persona sin vida en su interior, en la colonia El Paraíso de ese municipio.

La víctima fue trasladada al Servicio Médico Forense, donde se le practicó la necropsia correspondiente. La Unidad de Investigación de Personas Fallecidas determinó su identidad con base en diversas pruebas científicas.

Durante la audiencia, el Juez consideró suficientes los datos presentados por la Fiscalía para iniciar un proceso penal en contra de los imputados por el delito de desaparición de personas. Como medida cautelar, ambos deberán permanecer en prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Las autoridades informaron que los señalados también son investigados por otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región. Los avances del caso serán difundidos conforme lo permita el debido proceso.