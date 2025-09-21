Comienza la contienda interna del PAN en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Partido Acción Nacional en Guanajuato inició con la elección de renovación de directivas de comités municipales, así mismo como la elección de consejeros estatales y nacionales.

En esta asamblea el blanquiazul irapuatenses cuenta con una militancia de alrededor de 1300 afiliados y se espera una participación aproximada de más de 700 militantes que emitirán su voto en la asamblea.

Dos planillas están en busca de diferentes posiciones dentro del panismo, la planilla encabezada por Bertha Muñoz quien es apoyada por los diputados locales, Victor Zanela, Susana Bermúdez y Diego Barroso, quienes buscan ser delegados estatales y nacionales.

Por otra parte la planilla de Rocio Jimenez quien encabeza los esfuerzos por parte del oficialismo municipal.

Sin embargo, en su planilla se ha tenido ya dos bajas, por su parte el regidor Gerardo Barroso y el Director de Servicios Básicos Rogelio al parecer se han bajado de la candidatura para consejeros estatales y nacionales.

En el Comité Municipal de Irapuato, el proceso de elecciones se aperturó sin incidencias.