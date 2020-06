Comerciantes de elotes, agua fresca y garbanzos sólo venden la mitad

Por: Salvador Martínez

Manuel Doblado, Guanajuato.- Fabiola Muñoz y Susana Rodríguez, son dos comerciantes de elotes, agua fresca y garbanzos de la zona centro del municipio de Manuel Doblado, quienes han sentido los estragos del covid-19, disminuyendo sus ventas en aproximadamente un 50%.

Por su parte Fabiola comentó que sus ventas han bajado a más de la mitad llevándola de vender de 20 elotes o esquites al día, a contar únicamente con el ingreso de 7 u 8 ventas de manera general.

En el caso de Susana quien ha sido comerciante de garbanzos y agua fresca durante toda su vida, expresó que las cosas no son diferentes y apoyándose de su yerno e hija han intentado ampliar sus ingresos con puestos externos que son atendidos por diferentes miembros de su familia.

La reducción de ingresos trae como consecuencia; la amenaza de acabar con el patrimonio familiar con el que por varios años han contado estas familias para subsistir, “antes hacíamos más aguas, pero ahorita quedan hasta la mitad, porqué la gente no sale, no viene, principalmente por que los descansaron y no tienen trabajo” comentó Susana Rodríguez.