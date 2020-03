Comerciantes buscan salir adelante ante la adversidad

Irapuato, Guanajuato.- José Juan Velázquez Silvestre un irapuatense de 49 años, se gana la vida vendiendo accesorios para autos en la gasolinera que se ubica en el Puente de Guadalupe.

El señor José, padre de 6 hijos tiene 22 años de comerciante y es la única manera con la cual saca adelante a su familia.

“Tengo que echarle muchas ganas todos los días para sostener los gastos de mi familia, de mi esposa y de mis hijos” dijo.

El señor vende limpia parabrisas, fundas de volante, cortinas para el sol y polariza carros.

“Lo que se vive es muy difícil, todos tenemos miedo a perder, la gente no quiere gastar por el miedo a que después no tengan dinero por cómo están las cosas con el virus ese, así que no me compran y lo entiendo, pero ahí es donde yo pierdo, no me compran y no tengo que ofrecer a mi familia, las cosas están muy difíciles” contó el señor José.