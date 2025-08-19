Comerciante atacada a balazos, en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- En pleno centro de Pénjamo una mujer fue atacada a balazos en un negocio. La mujer fue identificada como Beatriz Adriana quien es comerciante y fue atacada a balazos mientras atendía su negocio en la calle Emilio Carranza, casi esquina con Ignacio Zaragoza, muy cerca del tianguis.

Según información de algunos testigos, la mujer fue atendida de manera rápida y trasladada en un automóvil particular al Hospital General de Pénjamo, en donde fue internada y atendida, el parte médico señaló que Beatriz se encuentra grave.

Al lugar llegaron policías municipales quienes acordonaron la zona, así mismo, también arribaron agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones y abrieron una carpeta con la finalidad de dar con los responsables.

Las autoridades hasta el momento no han informado si hay detenidos y el móvil del ataque.