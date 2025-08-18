Dan mantenimiento a áreas verdes en principales accesos de Pénjamo

Cuadrillas municipales realizaron poda, limpieza y corte de maleza en el bulevar Degollado para mejorar la imagen urbana y ofrecer espacios dignos a habitantes y visitantes

Redacción Notus18 agosto, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana y espacios dignos para habitantes y visitantes, personal de la Coordinación de Parques y Jardines, adscrita a la Dirección Municipal de Servicios Básicos, continúa con los trabajos de mantenimiento de áreas verdes en los principales accesos a la cabecera municipal.

En esta ocasión, las labores se concentraron en el bulevar Degollado, uno de los accesos más transitados y representativos de Pénjamo. Ahí, cuadrillas municipales realizaron poda, limpieza y mantenimiento integral de camellones, corte y retiro de maleza, mejorando así la presentación de este importante punto de la ciudad.

La importancia de estas acciones radica en que el mantenimiento urbano no solo contribuye a ofrecer una imagen positiva y ordenada del municipio, sino que también genera un entorno más seguro, agradable y funcional para la movilidad de peatones y automovilistas, además de fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo de la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener espacios públicos más limpios, ordenados y atractivos, promoviendo una mejor calidad de vida para las familias penjamenses y ofreciendo una buena imagen a quienes visitan el municipio.

Redacción Notus18 agosto, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información