Dan mantenimiento a áreas verdes en principales accesos de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Con el objetivo de mantener una buena imagen urbana y espacios dignos para habitantes y visitantes, personal de la Coordinación de Parques y Jardines, adscrita a la Dirección Municipal de Servicios Básicos, continúa con los trabajos de mantenimiento de áreas verdes en los principales accesos a la cabecera municipal.

En esta ocasión, las labores se concentraron en el bulevar Degollado, uno de los accesos más transitados y representativos de Pénjamo. Ahí, cuadrillas municipales realizaron poda, limpieza y mantenimiento integral de camellones, corte y retiro de maleza, mejorando así la presentación de este importante punto de la ciudad.

La importancia de estas acciones radica en que el mantenimiento urbano no solo contribuye a ofrecer una imagen positiva y ordenada del municipio, sino que también genera un entorno más seguro, agradable y funcional para la movilidad de peatones y automovilistas, además de fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo de la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de mantener espacios públicos más limpios, ordenados y atractivos, promoviendo una mejor calidad de vida para las familias penjamenses y ofreciendo una buena imagen a quienes visitan el municipio.