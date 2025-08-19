Transporte Ritrema “mata” a ciclista en Irapuato

Un hombre perdió la vida luego del impacto recibido por una Van de Ritrema en el libramiento norte, este es uno de los tantos accidentes viales en los que el personal se ve involucrado

Redacción Notus19 agosto, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Un ciclista que circulaba por el libramiento norte fue arrollado por una Van de la empresa de transportes Ritrema a la altura del Carrizalito. El hombre perdió la vida por el impacto, que ocurrió cerca de las 7 de la mañana. Ésta es una de tantas situaciones en las que personal de la empresa se ve involucrado en accidentes viales.

Tras el percance, el cuerpo de la presunta víctima quedó a unos metros de la parte trasera de la camioneta y su bicicleta justo bajo la llanta trasera. El hombre vestía una playera con tonalidad ocre y un pantalón gris.

Las autoridades llegaron al lugar y los para médicos confirmaron la muerte del ciclista. El área fue acordonada en espera de la SEMEFO y la Fiscalía General, quienes trasladaron el cuerpo del hombre para la necropsia y abrieron la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Se espera que el hecho no quede impune, ya que el historial de lesionados y muertes en las que se ha visto implicada la empresa sigue creciendo. El hecho más reciente fue el 26 de junio, cuando una camioneta de Ritrema se impactó contra una retroexcavadora en la carretera Irapuato-Salamanca, dejando al chofer y copiloto sin vida.

