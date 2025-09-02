Comando armado ataca centro de rehabilitación en Dolores Hidalgo, hay tres muertos

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Un ataque armado dejó tres personas muertas en un centro de rehabilitación para personas con adicciones ubicado en la salida de Dolores Hidalgo hacia la ciudad de Guanajuato.

De acuerdo con el gobierno municipal, la agresión ocurrió la mañana del martes en el “Centro de Rehabilitación Alfa Fortaleza, A.C.”. Tras un reporte de disparos, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y encontraron a tres hombres sin vida, con heridas de bala.

Testigos informaron que sujetos armados ingresaron al anexo y dispararon directamente contra las víctimas, quienes eran originarias de otra ciudad, sin que se precisara su lugar de procedencia.

Al sitio también se trasladaron elementos de la Fiscalía del Estado, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, aunque no se reportaron detenciones relacionadas con el caso.

Los centros de rehabilitación en Guanajuato han sido escenario recurrente de ataques del crimen organizado. Uno de los más graves ocurrió en 2020 en Irapuato, cuando un comando ejecutó a 27 personas dentro de un anexo en la comunidad de Arandas.