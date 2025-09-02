Tres hermanos reman de Perú a Australia en 139 días; rompen record mundial

El trío escocés completó más de 14 mil kilómetros sin escalas, convirtiéndose en el primer equipo en cruzar el Pacífico desde Sudamérica hasta Cairns

Redacción Notus2 septiembre, 2025

Los hermanos escoceses Ewan, Jamie y Lachlan Maclean hicieron historia al convertirse en el primer equipo en completar la travesía a remo desde Sudamérica hasta Australia. El sábado arribaron al puerto deportivo de Cairns Marlin tras recorrer más de 14 mil kilómetros sin escalas desde Perú, hazaña que realizaron en 139 días.

La travesía no solo les otorgó un récord mundial por ser el cruce sin apoyo más rápido del Océano Pacífico, también les permitió recaudar más de 808 mil euros destinados a proyectos de agua potable, con la meta de alcanzar 1,15 millones para beneficiar a 40 mil personas en Madagascar.

Durante la expedición, enfrentaron mareos, lesiones y violentas tormentas, incluida una en la que Lachlan fue arrastrado por la borda. “Pensamos seriamente que nos quedaríamos sin comida”, reconoció Jamie, de 31 años.

A su llegada, fueron recibidos por más de 50 familiares y simpatizantes. Con gaitas y banderas de Escocia, Australia y el Reino Unido, celebraron una hazaña que, según Ewan, de 33 años, fue “lo más duro” que ha hecho en su vida. “Hemos derramado lágrimas de alegría y nos hemos reído hasta que nos dolían las mejillas”, agregó.

El récord anterior lo ostentaba el remero ruso Fyodor Konyukhov, quien en 2014 completó la ruta en solitario en 160 días.

Redacción Notus2 septiembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información