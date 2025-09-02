Tres hermanos reman de Perú a Australia en 139 días; rompen record mundial

Los hermanos escoceses Ewan, Jamie y Lachlan Maclean hicieron historia al convertirse en el primer equipo en completar la travesía a remo desde Sudamérica hasta Australia. El sábado arribaron al puerto deportivo de Cairns Marlin tras recorrer más de 14 mil kilómetros sin escalas desde Perú, hazaña que realizaron en 139 días.

La travesía no solo les otorgó un récord mundial por ser el cruce sin apoyo más rápido del Océano Pacífico, también les permitió recaudar más de 808 mil euros destinados a proyectos de agua potable, con la meta de alcanzar 1,15 millones para beneficiar a 40 mil personas en Madagascar.

Durante la expedición, enfrentaron mareos, lesiones y violentas tormentas, incluida una en la que Lachlan fue arrastrado por la borda. “Pensamos seriamente que nos quedaríamos sin comida”, reconoció Jamie, de 31 años.

A su llegada, fueron recibidos por más de 50 familiares y simpatizantes. Con gaitas y banderas de Escocia, Australia y el Reino Unido, celebraron una hazaña que, según Ewan, de 33 años, fue “lo más duro” que ha hecho en su vida. “Hemos derramado lágrimas de alegría y nos hemos reído hasta que nos dolían las mejillas”, agregó.

El récord anterior lo ostentaba el remero ruso Fyodor Konyukhov, quien en 2014 completó la ruta en solitario en 160 días.