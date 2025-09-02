Aseguran droga y detienen a un hombre en operativos de seguridad en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Como parte de los trabajos de prevención y vigilancia que realiza la Dirección de Seguridad Pública de Pénjamo conjuntamente con Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y Ejército Mexicano, se llevaron a cabo dos acciones que derivaron en el aseguramiento de presunta droga y la puesta a disposición de un masculino ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).

En un primer hecho, ocurrido la mañana del martes 2 de septiembre sobre el bulevar Degollado a la altura de la calle Constitución, elementos de Policía Municipal detuvieron a un hombre al que se le aseguraron varios envoltorios con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal, además de una motocicleta que fue resguardada para acreditar su propiedad. El detenido, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición de la autoridad competente para definir su situación legal.

En otro hecho distinto, la noche del lunes 1 de septiembre en la colonia Arroyo Hondo, oficiales municipales que realizaban patrullajes de vigilancia detectaron a un hombre con actitud evasiva, quien al notar la presencia policial emprendió la huida, arrojando una mochila negra.

Al revisar su contenido, fueron localizados 21 envoltorios con una sustancia similar a la droga cristal, con un peso aproximado de 9 gramos. La mochila fue asegurada y puesta a disposición de la FGEG para las investigaciones correspondientes.

La Dirección de Seguridad Pública reiteró que estas acciones forman parte del compromiso de mantener la vigilancia permanente en colonias y vialidades del municipio, con el objetivo de inhibir conductas delictivas y salvaguardar la seguridad de la población.