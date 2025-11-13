Memo Garza enciende la Feria de Cuerámaro 2025 ante más de 10 mil fans

El exvocalista de La Adictiva conquistó con su voz y carisma en una de las noches más esperadas

Redacción Notus13 noviembre, 2025
Cuerámaro, Guanajuato.- La Feria de Cuerámaro 2025 vivió una de sus noches más esperadas con la presentación de Memo Garza, exvocalista de La Adictiva, quien conquistó al público con su carisma, su voz y un repertorio que puso a cantar a miles de asistentes en el Teatro del Pueblo.

Desde las primeras horas de la tarde, los alrededores del recinto ferial comenzaron a llenarse de fanáticos que esperaban ver al intérprete de éxitos como “Después de ti, ¿quién?”, “El amor de mi vida” y “Durmiendo en el lugar equivocado”. Acompañado de su banda y un espectáculo de luces que llenó de energía el escenario, Garza ofreció una actuación que combinó temas románticos con lo mejor del regional mexicano moderno.

“Es un honor estar aquí en Cuerámaro, muchas gracias por tanto cariño”, expresó el cantante durante su presentación, desatando los gritos del público que coreó cada canción de principio a fin.

De acuerdo con el comité organizador, el evento reunió a más de 10 mil personas, convirtiéndose en una de las noches más concurridas de la feria. Elementos de Seguridad Pública y Protección Civil reportaron saldo blanco, gracias a la buena organización y al comportamiento ejemplar de los asistentes.

Autoridades municipales destacaron que la presentación de Memo Garza fue una de las más esperadas de esta edición, reflejando el éxito de la cartelera artística que ha buscado ofrecer espectáculos para todos los gustos y edades.

La noche cerró con un ambiente de fiesta y convivencia familiar, reforzando el compromiso del municipio de mantener viva la tradición de la feria como el principal punto de encuentro cultural y de entretenimiento en Cuerámaro.

