Colegio Motolinía aumenta un mes mas de colegiatura pese a la crisis

Padres de familia del Colegio Motolinía se quejan del aumento en meses de colegiatura por parte de la escuela, pues dicen que en plena crisis económica generada por la pandemia, la escuela les aumentó un mes más este ciclo escolar.

Diez mensualidades eran las que anteriormente tenían que pagar por cursar clases a partir del mes de septiembre a junio que es el año escolar completo, dejando de cubrir las mensualidades de los meses de julio y agosto que son las vacaciones de fin de ciclo escolar.

Esta modalidad la manejan hasta el momento la escuelas particulares, es decir, se cubren 10 meses por todo el ciclo escolar, pero en el caso específico del Colegia Motolinía este ciclo 2020-2021 la escuela decidió cobrar el mes de julio, serán 11 meses los que se tendrán que pagar.

A pesar de que el 25 de mayo del año en curso, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor descartara a nivel nacional se estuviera gestando un aumento de las colegiaturas en medio de la crisis económica por la pandemia de Covid-19.

Padres de familia comentan que la escuela no respetó lo dicho por la PROFECO y no tuvo consideración en el aumento de colegiaturas pese a la crisis económica y a que las clases no están siendo de manera presencial.