Apoyan a 180 emprendedoras con equipo en Guanajuato

Silao, Guanajuato.- Para el Gobierno de la Gente es una satisfacción apoyar a las y los emprendedores, por eso a través del programa Mi Negocio Pa’Delante, “hacemos que se cumplan los sueños de quienes todos los días trabajan por salir adelante”.

Así lo dijo la Gobernadora de la Gente, Libia Dennise García Muñoz Ledo, al encabezar la entrega de apoyos a 180 mujeres beneficiarias del programa “Mi Negocio Pa’Delante”.

En esta ocasión, se entregan apoyos en especie a emprendedoras de 21 municipios del estado, con una inversión de más de 3 millones 784 mil pesos, destinados a la adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo y herramienta que les permitirá iniciar o fortalecer sus negocios.

Las mujeres beneficiadas son de: Abasolo, Acámbaro, Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Atarjea, Celaya, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Dolores Hidalgo, Irapuato, León, Ocampo, Salvatierra, San Felipe, San Francisco del Rincón, San José Iturbide, Tarimoro, Tierra Blanca y Victoria.

Los proyectos apoyados abarcan sectores como alimentos, servicios, textil, artesanal, cuero-calzado y metalmecánico, lo que refleja la diversidad del talento y la vocación productiva de Guanajuato.

Cada equipo que hoy se entrega significa crear nuevas oportunidades, una cocina que crece, una estética que se formaliza, un taller que se fortalece, una familia que encuentra mayor estabilidad económica.

“Hoy para nosotros es un día muy feliz porque estamos apoyando a las mujeres emprendedoras, que siguen alcanzando sus sueños”, puntualizó la Gobernadora quien estuvo acompañada por la Secretaria de Economía, Cristina Villaseñor Aguilar, y la Secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas Hernández, además de la Presidenta Municipal de Silao, Melanie Murillo Chávez.