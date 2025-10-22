Cobran vida fotos cervantinas históricas con Honor 400

Guanajuato, Guanajuato.- Fotografías históricas del Festival Internacional Cervantino (FIC) cobraron vida en la inauguración de HONOR 400, realizada en el Mesón de San Antonio, donde también inició la muestra de las obras de personas ganadoras del certamen convocado por el organismo.

Así, el emblemático Mesón se convirtió en un espacio donde el arte, la cultura y la tecnología se encontraron para recrear el pasado e inspirar el futuro.

La exhibición de @honor_mexico: Inspirando el futuro con Arte, Cultura e IA presentó los diseños ganadores de los HONOR Talents Global Design Awards, junto con una colección de fotografías históricas del @cervantino que cobraron vida gracias a la inteligencia artificial.

A pesar de que las nuevas tecnologías están al alcance de grandes cantidades de personas, las obras no dejaron de impresionar por ser manifestaciones de arte contemporáneo creado con Inteligencia Artificial.

Se trata de trabajos que obligan a reflexionar sobre los conceptos de arte y el papel de las personas creadoras que, a diferencia de las visiones tradicionales, pueden concebir propuestas estéticas o de contenido y usar la tecnología para su construcción.

A través de la exhibición y un seminario de expertos, HONOR mostró cómo la inteligencia artificial (IA) puede convertirse en un aliado creativo capaz de dar un nuevo aire al patrimonio cultural, al diseño y al arte contemporáneo.

El certamen reunió a jóvenes diseñadores y estudiantes universitarios de todo el mundo, con propuestas innovadoras en comunicación visual, diseño industrial y nuevas expresiones artísticas.