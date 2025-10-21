Incendios provocados dejan a Abasolo sin ambulancias

Abasolo, Guanajuato.- Bomberos de Abasolo atendieron una ola de incendios provocados en distintas zonas del municipio. A la llegada de la temporada de la quema de pastizales, los bomberos han atendido múltiples eventos e informaron que, de seguir así, podría retrasarse el servicio de ambulancia al tener ocupado al personal.

Al término de la temporada de lluvias, el cuerpo de bomberos ha acudido al llamado de incendios que ocurren por supuesta limpieza de lugares con pastizal y maleza seca. En estos casos el fuego puede seguir avanzando, lo que representa un riesgo para el patrimonio de las personas. El día de hoy un establo con ganado y pacas de alimento estuvo comprometido por la deliberada quema de hierba seca.

Aunque en su mayoría, los incendios son mitigados a tiempo, una cantidad significativa de recursos son usados para combatirlos. Además, de haber alguna situación que amerite una respuesta médica, no será posible para el personal actuar con rapidez.

Por ello, se hizo un llamado a la sociedad abasolense para el aseo de lotes baldíos y otras zonas sin quemar la maleza para impedir la saturación del equipo.