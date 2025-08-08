Clausuran curso de verano para niños de La Lobera

Huanímaro, Guanajuato.- Ante la presencia de padres de familia y funcionarios municipales Casa de la cultura Bicentenario en coordinación con la biblioteca Sor Juana Inez de la Cruz de la comunidad de la Lobera dan por clausurado el curso de verano que se impartió durante dos semanas a los pequeñines de la comunidad.

Actividades de lectura, manualidades, dibujo, cuenta cuentos, proyección de películas fueron solo algunas de las actividades que Diana coordinadora de la biblioteca Sor Juana Inez de la Cruz llevó a cabo durante los 15 días de duración del curso.

El evento de clausura fue precedido por la alcaldesa Laura Villapando Arroyo, los regidores José Isaías González Delgado, Karina Ruiz Rivera y María del Carmen García Núñez además la coordinadora de bibliotecarias Mireya Anguiano.

Diana encargada de la biblioteca agradeció a padres de familia por apoyar en las diferentes actividades que fueron organizadas para que los niños y niñas pudieran participar y desarrollar sus habilidades durante las vacaciones escolares.

Durante el evento de clausura los pequeñines hicieron una representación musical, y una obra teatral.

Laura Villalpando Arroyo presidenta municipal dijo en su mensaje: Con esa gran sonrisa y entusiasmo que ponen al realizar las diferentes actividades que realizaron en su curso de verano, los felicitamos y venimos a acompañarlos para que sigan participando en actividades donde desarrollen sus habilidades y capacidades de aprendizaje que cada uno de ustedes poseen.

Es así como los pequeñines, disfrutaron al máximo de este curso en el que además de conocer a nuevos amigos, gozaron de momentos muy divertidos y alegres, además de activarse físicamente.