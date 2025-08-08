Empleo y salud: propuestas a favor de personas con discapacidad

Guanajuato, Guanajuato.- Integrantes de tres comisiones de personas legisladoras escucharon propuestas para reformar leyes a favor de personas con discapacidad. La garantía de acciones sociales y derechos humanos, así como empleo y salud, fueron los temas abordados.

Primeramente, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables escucharon opiniones como parte del análisis a dos iniciativas de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, ambas relacionadas con el reconocimiento y garantía del derecho de las personas con discapacidad permanente a un apoyo económico. En la reunión participaron representantes de la Secretaría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

En sus intervenciones, el sector consultado expresó que la propuesta debiera atender a más factores que solo la edad; el mencionar características para poder acceder a los apoyos debido a que existen casos de personas que pedían el apoyo cuando tenían una discapacidad temporal y no permanente; que el apoyo venga acompañado de una capacitación para que en el sector se evite una dependencia económica; que se defina si el apoyo va a complementar el sustento que se da a nivel federal y si estará ligado al certificado digital de discapacidad; contemplar la condición de las personas y no asignar los apoyos por igual; y que los apoyos resultan ser un gran beneficio para las personas que viven en condición de bajos recursos.

El morenista David Martínez Mendizábal destacó la propuesta que plantea que se reconozca el apoyo económico hasta los 64 años para una persona con discapacidad permanente, lo que representa una base para que las personas puedan ir progresando en otros derechos fundamentales.

El panista Jesús Hernández Hernández, representante de ese sector, dijo que la agenda en materia de discapacidad no debe abordarse desde una sola perspectiva por tratarse de un tema transversal que exige una visión amplia, integral y articulada entre los distintos sectores del gobierno y de la sociedad, aunado a que el diálogo con las personas con discapacidad debe mantenerse de forma permanente para que se pueda construir una agenda en favor de dicho sector.

La morenista Plásida Calzada Velázquez aclaró que se modificará la fecha para la realización de una nueva reunión para la fase de devolución de resultados.

Más tarde, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales hicieron lo propio como parte del análisis de dos iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, ambas relacionadas con la atención y el reconocimiento del derecho humano a los cuidados.

El panista Juan Caros Romero Hicks señaló que esta consulta contribuirá a atender necesidades de carácter financiera y presupuestal.

La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco precisó que una de las iniciativas busca impulsar la creación de un sistema estatal de cuidados que es el conjunto de políticas públicas y acciones encaminadas a ofrecer una cobertura integral de cuidados para la población que vive en situación de dependencia, aunado a que dicha responsabilidad debe compartirse entre el Estado y las familias.

Martínez Mendizábal reiteró que este proceso se deriva de una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se establezca una política de cuidados.

En sus intervenciones, las personas participantes indicaron que se debe contemplar en la reforma el tema de los apoyos para lograr un desarrollo pleno en la comunidad; que se observen los modelos de éxito en otros países para que se tenga una base en la manera en que se prestan los apoyos; que se tenga una cartilla en la que se identifique el tipo de discapacidad y brindar el apoyo adecuado a las personas cuidadoras; se tenga capacitación para que las personas cuidadoras sepan como seguir con las atenciones fuera de los centros de salud; y que no se deje fuera la salud mental de quienes apoyen con los cuidados.

La tercera consulta estuvo a cargo de integrantes de la Comisión de Salud, en una sesión enfocada en la creación de la Ley del Sistema de Cuidados para el Estado de Guanajuato, en materia de división sexual del trabajo y derechos de todas las personas que requieren de cuidados y así como de aquellas que otorgan cuidados.

Propone garantizar a todas las personas el acceso y el disfrute del derecho a los cuidados, reforzar la autonomía de las mujeres, niñas y adolescentes, en donde diversas instituciones públicas desarrollen en conjunto políticas, programas y acciones encaminadas a la provisión de cuidados y a la búsqueda de un trabajo coordinado y corresponsable con los sectores privado, familiar y comunitario.

También plantea el reconocimiento de los aportes económicos que realizan las personas cuidadoras, así como dignificar las condiciones laborales, ofrecer constante capacitación y profesionalización de sus habilidades y servicios; la creación de un registro estatal de cuidados, entre otros aspectos.

En sus intervenciones, el sector consultado expresó que dentro de las propuestas es importante definir y diferenciar los apoyos a cuidadores; colocar un especial énfasis en la atención de las mujeres que son las que más participan en las labores de cuidadoras, una justicia financiera.

Se tuvo coincidencia en generar redes de apoyo a las familias, dejar de catalogar a las familias como cuidadores primarios, sitios de atención psicológica, reforzar las redes de apoyo; capacitaciones para cuidadores, también el sensibilizar al Poder Judicial y servidores públicos en la labor y facultades legales hacia los cuidadores.

En esta última reunión participaron la diputada Angelica Casillas Martínez y el diputado David Martínez Mendizábal; acompañados por representantes de la Secretaría de los Derechos Humanos y de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, así como personas con discapacidad y asociaciones civiles guanajuatenses.