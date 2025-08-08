Quinto cateo en menos de un mes en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Desde la mañana de este viernes, agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, con apoyo de fuerzas federales y municipales llevaron a cabo un cateo en una casa del callejón del Terremoto.

La zona fue acordonada desde San Clemente hasta la bajada a la Alhóndiga de Granaditas. Los uniformados impidieron el paso incluso a residentes durante al menos 4 horas.

Durante la intervención, el domicilio estaba deshabitado, sin embargo, los agentes iniciaron las investigaciones y delimitaron toda la zona, apoyados por efectivos de la Guardia Nacional.

Posteriormente, los agentes colocaron el sello de clausura en la vivienda.

No se ha notificado lo que encontraron, pero es parte de una estrategia que busca armas, drogas y personas relacionadas en la comisión de delitos.

Sigue la mata dando

La semana concluye con alarma en las calles de la ciudad, especialmente en zonas populares, debido a cateos realizados en diferentes espacios. Entre finales de julio y principios de agosto, el saldo fue de cuatro personas detenidas y el hallazgo de restos humanos que pueden corresponder a tres personas diferentes.

El pasado 31 de julio, elementos de la Fiscalía General del Estado catearon una finca en el barrio de San Clemente. Ahí encontraron droga, armas y detuvieron a una mujer de 23 años.

Horas antes, la calle Oaxaca —junto a la capilla de la Virgen en la colonia El Encino— fue cerrada por el operativo encabezado por la Fiscalía. Como resultado, dos personas fueron detenidas por su presunta participación en hechos delictivos.

Algunos vecinos manifestaron su inconformidad por no poder salir de sus casas o llegar a tiempo a sus labores, pero la contención no era gratuita: los elementos de seguridad hallaron restos humanos que presuntamente corresponden a dos personas.

Un día antes se realizó otro operativo, pero en el Barrio de las Momias, en donde elementos de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Municipal, realizaron un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión contra un hombre señalado de haber asesinado hace semanas a un custodio penal del estado.

Por la tarde la policía cateó el domicilio habitado por el detenido y encontraron restos que, de acuerdo con los primeros peritajes, eran humanos.

Hasta el momento las investigaciones no han arrojado resultados forenses que confirmen que se trata de personas.

No han sido los únicos operativos. El pasado 24 de julio hubo otro por la tarde en el barrio de Pastita. Versiones compartidas por habitantes de la zona señalan que elementos de la FGE, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y la Guardia Nacional realizaron un cateo en el callejón Cañadita de Vázquez, lo que generó pánico e incertidumbre entre los vecinos.

El primer aviso ciudadano se dio alrededor de las 7:35 de la noche, cuando se reportó la presencia de policías en la zona y la interrupción del paso del transporte público. Posteriormente, se confirmó que aproximadamente 15 unidades oficiales, presuntamente pertenecientes a las corporaciones estatales y federales, bloquearon ambos accesos del callejón, específicamente en la calle principal de Pastita.

De acuerdo con testimonios compartidos el operativo se habría centrado en una vecindad donde supuestamente se cometían delitos contra la salud, particularmente relacionados con la presunta venta de estupefacientes. Algunas versiones señalaron que durante la intervención fueron detenidas varias personas, aunque hasta el momento esta información no ha sido confirmada de manera oficial.

También se presume que hubo un intercambio de disparos de arma de fuego, lo que habría intensificado el clima de tensión y temor entre los habitantes del barrio.

Como suele pasar con este tipo de acciones, ninguna autoridad municipal, estatal ni federal ha emitido un comunicado oficial que confirme el motivo del operativo, el número de detenidos, si hubo aseguramientos o el presunto intercambio de disparos.