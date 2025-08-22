La PRODHEG pide disculpas por error en redes sociales

El organismo autónomo aclaró que no participa en asuntos políticos y reforzará controles internos tras el reposteo erróneo

León, Gto.- La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) reconoció que un reciente reposteo en su cuenta oficial en la red social “X” se debió a un error humano en la administración de contenidos digitales.

El organismo aclaró que es constitucionalmente autónomo y que su misión se centra en la defensa, promoción y protección de los derechos humanos, sin participar en asuntos político-partidistas.

En un comunicado, ofreció una disculpa pública por la situación y aseguró que fortalecerá los mecanismos de control y supervisión en la gestión de sus redes sociales para evitar incidentes similares. Además, se informó que se realiza una investigación interna para determinar responsabilidades y reforzar los protocolos de comunicación institucional.

La PRODHEG reafirmó su compromiso con la sociedad guanajuatense, señalando que continuará enfocada en la atención a víctimas, la promoción de la igualdad, la protección de los derechos fundamentales y el fomento de una cultura de respeto a la dignidad humana.

