Piden disculpa pública y cese de director de Fondo de Cultura por misoginia

Celaya, Guanajuato.- El Sindicato de Escritoras y Escritores del Estado de Guanajuato lanzó un pronunciamiento contra el director del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, al que acusan de misógino e ignorante.

El funcionario y también escritor, manifestó en la conferencia “mañanera” del 23 de octubre lo siguiente:

“Un poemario escrito por una mujer, horriblemente asqueroso de malo, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato… ¿por qué hay que castigarlos con ese libro de poesía?”

El Sindicato de Escritoras y Escritores de Guanajuato, dirigido por la escritora celayense Macaria España, manifiesta su “profundo rechazo a las declaraciones emitidas”. En el pronunciamiento, señalan que “la literatura no se mide en cuotas, pero tampoco se niega con desprecio”.

Afirman que las palabras del funcionario “no sólo son una expresión de misoginia, sino también de centralismo y clasismo cultural; prosiguen: “En una sola frase, el funcionario descalifica la producción literaria de las mujeres y utiliza a las comunidades de Guanajuato como ejemplo de castigo o ignorancia”.

El documento añade que “La literatura escrita por mujeres no necesita justificación ni indulgencia. Existe, resiste y transforma desde las periferias, desde los márgenes, desde los barrios, desde los cuerpos que cargan con la precariedad y el silencio institucional”.

También señala que “Guanajuato escribe, aunque no le manden libros: hay mujeres que escriben, editan, leen, enseñan y difunden literatura con o sin respaldo institucional. Desde talleres comunitarios, antologías autogestionadas y editoriales independientes, hemos demostrado que el talento no nace en los escritorios del poder, sino en las calles, las aulas, los centros culturales y los hogares donde la palabra es resistencia”.

Destacan que “Si desde el Fondo de Cultura Económica se nos niegan libros, los haremos nosotras. Si se nos niega visibilidad, la construiremos desde la colectividad. Si se nos desprecia desde la tribuna, responderemos con más páginas, con más voces, con más memoria.

Califican lo dicho por Taibo II como “Una doble ofensa: al trabajo de las mujeres y a la dignidad de las comunidades”. Destacan que no se trata de una simple “mala elección de palabras”: “Lo que escuchamos en la voz de Taibo II es el eco de una estructura que históricamente ha negado a las mujeres su lugar en la literatura, reduciéndolas a excepción o cuota, mientras invisibiliza la potencia creativa que florece fuera de la capital”.

Cuando un representante de una editorial pública habla desde el desprecio hacia “un poemario de mujer” o hacia las comunidades del Bajío, está repitiendo los mismos mecanismos de exclusión que el Estado dice combatir, recalcan.

Finalmente, el Sindicato exige una disculpa pública de Paco Ignacio Taibo II a las escritoras mexicanas y a las comunidades de Guanajuato mencionadas con desprecio; una revisión con perspectiva de género y territorio de los criterios de selección editorial del FCE; la inclusión de autoras guanajuatenses y de otras regiones marginadas en futuras colecciones públicas; la destitución inmediata de Paco Ignacio Taibo II de la dirección del Fondo de Cultura Económica.

Las instituciones culturales no pueden estar dirigidas por quienes desprecian la voz de las mujeres ni a los pueblos que leen desde la periferia. El respeto a la diversidad literaria y territorial es un asunto de Estado, no de opinión personal, concluye el pronunciamiento.