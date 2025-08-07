Choque múltiple en la capital deja al menos dos lesionados

Tres vehículos particulares se vieron involucrados en un accidente de tránsito en la zona sur de la ciudad

Redacción Notus7 agosto, 2025

Guanajuato, Guanajuato.– En un choque por alcance entre tres vehículos particulares, dos personas resultaron con lesiones que ameritaron atención médica.

El percance ocurrió por la tarde en el bulevar Euquerio Guerrero, en la zona sur de la ciudad, frente a las instalaciones de la Universidad de León (UDL). Los vehículos colisionaron cuando uno de ellos subía por la rampa hacia el paso a desnivel en dirección al centro de la ciudad.

De manera preliminar, se reportan al menos dos personas lesionadas. Al lugar acudieron Elementos del Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato (SUEG), pues su base está en el Hospital General, ubicado en la zona. Brindaron los primeros auxilios a las personas afectadas.

El accidente generó congestión vehicular que fue atendido por la Policía Estatal de Caminos, a la que corresponde esa jurisdicción.

