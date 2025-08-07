El Club Irapuato se prepara para su próximo encuentro contra Leones Negros

Irapuato, Guanajuato.- La Trinca Fresera del Irapuato, se alista para el próximo encuentro de la jornada dos de la Liga de Expansión en contra de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

El equipo de Irapuato, llegará al encuentro tras haber derrotado a los Venados de Mérida por un contundente cuatro goles a uno, mientras que los Melenudos saltarán a la cancha con una derrota a cuestas propinada por la Jaiba Brava.

Mientras que el equipo azulgrana se mostró con una propuesta ofensiva tras la expulsión de Jesús Miranda jugador de Venados y anotaron cuatro goles, los tapatíos, no pudieron hacer valer la misma condición de superioridad numérica tras la expulsión de Alexander Magaña y cayeron por un gol a cero.

Ante este resultado el director técnico de los universitarios Alfonso Sosa, señaló que, tras el campeonato conseguido en el torneo anterior, el equipo sufrió una reestructura de jugadores, pues varios de ellos emigraron a otros equipos, por lo que fue necesario echar mano de la cantera y agregó que espera que estos jugadores se adapten rápido al estilo de juego del equipo.

Por su parte el estratega fresero Daniel “Borita” Alcantar señaló que a pesar del corto tiempo que el equipo tuvo como pretemporada, observó un buen desempeño en los jugadores freseros y dijo que la mezcla entre jugadores veteranos y la juventud de los elementos que participaron en Liga Premier son una buena combinación que dará buenos frutos.

Así ambos equipos continúan con la preparación en miras de obtener un resultado favorable, en el caso de la Trinca sumar la segunda victoria y en el caso de los Melenudos obtener los primeros puntos en el torneo.