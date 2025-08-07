En lo que va del año, accidentes de tren han cobrado 11 vidas en Guanajuato
La gran actividad ferroviaria del estado se ha visto reflejada también en 12 incidentes, de los que 6 fueron mortales
Guanajuato.- En lo que va del 2025, los accidentes de tren en el estado han cobrado las vidas de 11 personas. Guanajuato es un estado con gran actividad ferroviaria, sin embargo, esto también se ve reflejado en incidentes que en muchos casos resultan mortales. León, Celaya, Salvatierra e Irapuato son los municipios donde se registraron alrededor de 12 percances, la mitad de ellos fueron fatales.
León
- 13 de enero 2025: Guadalupe falleció mientras iba hacia su trabajo, la mujer, presuntamente quiso ganarle al tren y no lo logró. De aproximadamente 40 años de edad, fue embestida por la locomotora en entre el bulevar Hermanos Aldama y el bulevar Timoteo Lozano, en la colonia Industrial la Pompa.
- 16 de enero: De unos 40 años, un hombre fue encontrado sin vida cerca de las vías del tren en la colonia 10 de Mayo. Supuestamente el ferrocarril lo había arrollado.
- 22 de abril: Un joven ciclista fue arrollado por el tren, en la misma zona que Guadalupe. Los testigos afirmaron que a pesar de ver al tren no se detuvo. Su bicicleta quedó a poca distancia de su cuerpo.
- 5 marzo: Valentín de 65 años quedó gravemente lesionado luego de que aparentemente tratara de cruzar la vía en el bulevar Timoteo Lozano, a la altura de la colonia Valle de San José, aunque le brindaron atención médica urgente, no sobrevivió.
Salvatierra
- 26 de junio: Un hombre que al parecer hizo un mal cálculo de proximidad del tren murió al instante en la colonia Guanajuato cuando su cuerpo fue partido en dos por la locomotora.
Irapuato
- 6 de agosto: En las colonias Primero de Mayo y Europa, 6 personas perdieron la vida en un aparatoso incidente en el que una locomotora de apoyo se desprendió del resto del tren provocando un choque contra varios vehículos y la muerte de quienes se encontraban a bordo de ellos.
Los otros 6 percances incluyen tráilers que intentaron evadir al ferrocarril o que incluso quedaron atrapados en la vía. También hubo automovilistas que desafiaron la distancia y la velocidad de dicha maquinaria. Sin embargo, en todos los casos solamente se tuvieron pérdidas materiales y lesiones que no fueron catalogadas como graves.