Chivas golea al Irapuato en amistoso disputado en el Sergio León Chávez

Irapuato, Guanajuato.- El Club Irapuato enfrentó una dura prueba de pretemporada al medirse ante las Chivas Rayadas del Guadalajara, que terminaron imponiéndose con marcador de 4-0 en el partido amistoso disputado en el Estadio Sergio León Chávez, ante una gran entrada de aficionados que se dieron cita para disfrutar de una auténtica fiesta futbolera.

El conjunto rojiblanco mostró su jerarquía desde los primeros minutos. Apenas al minuto 9, Roberto “Piojo” Alvarado abrió el marcador, aprovechando un descuido defensivo. Chivas mantuvo la presión y al 41’, Richard Ledezma amplió la ventaja, enviando el encuentro al descanso con un 0-2 parcial.

Para la segunda mitad, el cuadro tapatío no bajó el ritmo. Al 46’, Samir Inda marcó el tercer tanto, y solo tres minutos después, al 49’, Sergio Aguayo cerró la cuenta, sellando la goleada para el equipo visitante.

A pesar del resultado, el duelo representó una valiosa experiencia para el conjunto fresero, que actualmente se encuentra en proceso de armado y ajuste de plantel de cara a sus próximos compromisos oficiales. El cuerpo técnico utilizó el encuentro para observar variantes tácticas, dar minutos a varios elementos y medir el nivel del equipo frente a un rival de Primera División.

La afición respondió con entusiasmo, llenando las gradas y respaldando al equipo durante los 90 minutos.

Más allá del marcador, el amistoso cumplió su objetivo, brindar espectáculo, ritmo de competencia y aprendizaje para un Irapuato que continúa su preparación, mientras que Chivas confirmó su poder ofensivo rumbo a sus siguientes compromisos.

El club fresero continuará con su calendario de pretemporada, afinando detalles y fortaleciendo su proyecto deportivo con la mira puesta en el próximo torneo.