Guanajuato, Guanajuato.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la Coordinación de Monumentos Históricos, la Dirección de Sitios y Monumentos y la Coordinación Nacional de Conservación de Restauración del Patrimonio Cultural, en colaboración con la Secretaría de Cultura y otras dependencias, ha emitido modificaciones a la Ley Federal de Monumentos y su reglamento, con el objetivo de reforzar la protección y conservación del patrimonio cultural de México.

Esta medida permitirá establecer criterios claros para evitar que ciudades como Guanajuato antepongan los beneficios de los inversionistas inmobiliarios por sobre el patrimonio cultural.

Estas modificaciones, resultado de un proceso de revisión y análisis exhaustivo llevado a cabo durante el mes de diciembre, establecen sanciones más severas para aquellos que dañen o alteren monumentos antiguos, incluyendo la imposición de penas de cárcel y multas más altas. Asimismo, se prohíbe la construcción de nuevos niveles sobre inmuebles antiguos y el uso de materiales inadecuados, como pinturas a base de polímeros o aceites, cemento y concreto armado, que puedan comprometer la integridad de los monumentos.

A partir de febrero de 2026, todos los inmuebles que presenten pintura comercial deberán ser sometidos a un proceso de restauración, que incluirá la remoción de la pintura existente y la aplicación de pintura o aplanados de cal, con el fin de preservar la autenticidad y el valor histórico de los inmuebles.

Las modificaciones también establecen la obligatoriedad de obtener dos licencias, una para bienes muebles y otra para bienes inmuebles, para cualquier intervención en un inmueble, con el fin de garantizar que se cumplan con los estándares de conservación y restauración establecidos.

Estas medidas buscan proteger los monumentos, inmuebles antiguos y bienes muebles asociados, que han sido objeto de daños y destrucción en el pasado. La prohibición de demoler crujías para conservar solo fachadas es un ejemplo de la determinación de las autoridades de proteger el patrimonio cultural de México.

La industria inmobiliaria deberá adaptarse a estas nuevas disposiciones, que buscan preservar el legado cultural de México y promover una gestión responsable del patrimonio. Los trabajadores del INAH y el INBAL celebran estas modificaciones, que consideran un paso importante en la protección y conservación del patrimonio cultural de México.

La presidenta Sheinbaum ha anunciado un aumento del 50% en el presupuesto para cultura, lo que respalda estas modificaciones y demuestra el compromiso del gobierno con la protección del patrimonio cultural de México.