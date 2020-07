“Chanelly”: Un salón de belleza con 50 años de historia

Gunajuato, Gto.- Silvia en su juventud vivió en Irapuato con su familia, lo único que la conectaba con Guanajuato era el trabajo de su padre Humberto que en ese entonces trabajaba en “Citizen”

“Mi papá platicaba siempre con clientas de que tenía una esposa con una estética en Irapuato y al parecer en Guanajuato no había muchos salones de belleza para ese entonces, así que las clientas le decían a mi papá, dígale a socorrito que aquí le juntamos personas, pero que venga arreglarnos que aquí nadie hace las cosas bien” explicó.

Y así comenzó la aventura de Chanelly, cuando don Humberto decidió llevar a Socorrito con sus clientas en donde se juntaban 5 o 6 personas para que las arreglaran hasta el punto de que ellas le consiguieran local en Guanajuato para que trabajara ahí.

Se llama chanelly por el perfume y justamente está ubicado en el local 5, el Channel como todos los perfumes pasan de moda, pero Chanelly jamás.

Para Silvia lo mejor de este estudio de belleza es todo lo que ha vivido a través de los años, lo que ha aprendido y cómo ha evolucionado para bien ese espacio de belleza.

Ahora la que lleva la batuta es su hija Estefany, la cual se ha encargado junto con el equipo que integra este salón para realizar trabajos de calidad con los más altos estándares para que las clientas se vayan más que contentas.

“Mi mama siempre me dijo quiero que chanelly trascendía, por eso yo le he dicho a mis hijos que cuando yo no esté aquí, esto quiero que siga de generación en generación” concluyó.