Capacitan a instancias municipales en atención integral a víctimas en Guanajuato

Silao, Guanajuato.- Titulares y personal de las Instancias Municipales de las Mujeres, participaron en la capacitación del Modelo Estatal de Atención Integral a Víctimas, impartida por el comisionado estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato, Francisco Javier Juárez León.

Esta capacitación forma parte de las cinco Jornadas de Actualización de los Mecanismos Municipales de Adelanto para las Mujeres, que desarrollará el Gobierno de la Gente a través de la Secretaría de las Mujeres.

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, destacó el compromiso de la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo de mantener una capacitación constante a las personas servidoras públicas, como una herramienta clave para garantizar una atención sensible, oportuna y con enfoque de derechos humanos.

“En Guanajuato hay una declaratoria de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, nuestra gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo ha sido clara en el sentido de que ninguna mujer, ninguna adolesente o niña en el estado de Guanajuato está sola y no debe caminar sola, porque hoy existen leyes que han sido modificadas en beneficio nuestro, porque hoy existe instancias atención integral a las mujeres, mecanismos de adelanto para las mujeres y porque existen modelos de atención”, puntualizó.

Durante esta jornada primera jornada, además se brindó orientación a las titulares de las instancias municipales sobre el proceso que deben seguir las mujeres para acceder al Refugio para Mujeres, sus Hijas e Hijos en situación de violencia, como una medida de protección integral.