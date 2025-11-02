Huanímaro celebra con éxito la primera “Carrera Atlética por el Día de Muertos”

Huanímaro, Guanajuato.- 167 corredores inscritos en la “Carrera Atlética por el Dia de Muertos”, que la Administración Municipal a través de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) organizaron dentro de los festejos del mes de los difuntos y día de muertos.

Desde las primeras horas de la mañana de este domingo 02 de noviembre, el ambiente era de expectación y respeto entre los atletas participantes quienes con ropa deportiva alusiva a esta fecha se preparaban para este gran desafío que cuya bolsa a repartir era de 24 mil pesos en premios en las categorías varonil y femenil tanto foráneos como locales.

Participantes de las ciudades de Irapuato, Pueblo Nuevo, Pénjamo, Valle de Santiago, Salamanca, Dolores Hidalgo, Yuriria, Abasolo, León y Huanímaro participaron en esta primera edición de la carrera que se espera se continue organizando y hacerla toda una bonita tradición

El evento tuvo como punto de inicio la calle séptimo congreso frente a presidencia municipal, donde y desde el inicio los participantes llenaron de energía y entusiasmo este magno evento cuyo recorrido fue de 7 kilómetros para ambas categorías varonil y femenil.

Para esta importante competencia atlética estuvieron presentes Gustavo Núñez Andrade síndico municipal y en representación de la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo, además de José Luis Martínez Soria director de Comude y del profesor Juan Antonio Pérez Cervantes coordinador regional de Code del estado.

La ruta fue cuidadosamente trazada por los organizadores para garantizar la seguridad de los participantes.

Para esta primera edición de la “Carrera de Dia de Muertos” los ganadores de ambas categorías fueron:

Categoría Femenil Local: 1er lugar Liliana Yazmin Chávez Jaime, 2do lugar Pamela García Castro, 3er lugar Rosaura Martínez Laguna.

Categoría Varonil Local: 1er lugar Uriel Hernández “Churri”, 2do lugar Erick Zavala y como tercer lugar Leonardo Zavala.

Categoría Femenil Foránea: 1er lugar Cristina Jessenia López, 2do lugar Martha Araceli Sánchez, y en 3er lugar.

Categoría Varonil Foránea: 1er lugar David Uriel Barroso, 2do lugar Rigoberto López y 3er lugar Noe Franco Reyes.

Al finalizar el evento los organizadores agradecieron el apoyo de las autoridades presentes, los patrocinadores y participantes en general, quienes hicieron posible la realización de este evento.