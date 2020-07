Carta de médicos del IMSS Irapuato a directivos y guanajuatenses

Irapuato, Guanajuato

La indiferencia que mata, es un escrito que médicos que laboran en IMSS en Irapuato, han enviado a fin de mostrar parte de las carencias que tienen, la falta de apoyo y la indiferencia que existe por autoridades y personal que “sólo cobra”.

Carta: LA INDIFERENCIA MATA

Esto acontece a diario en el hospital general de zona con medicina familiar número 2, del IMSS en Irapuato, Guanajuato.

Ante esta Pandemia, se esperaba que nosotros el personal médico en general, afrontaríamos por igual este reto, del cual desconocemos (desconocíamos) todo lo relacionado con este nuevo virus.

La realidad es muy diferente a lo esperado, sólo los que estamos atendiendo pacientes con COVID-19, sabemos que acontece.

Hemos visto partir de este mundo a muchos pacientes, algunos compañeros, y amigos, de la forma más trágica, menos correcta, sin tener la oportunidad de una despedida digna, en la soledad literalmente, dejando detrás de sí, una familia en duelo, con sueños y aspiraciones que jamás se llevarán a cabo.

TODOS Y CADA UNO DE ELLOS, ERAN, ABUELOS, PADRES, HERMANOS, ESPOSO (A), TÍOS, DE ALGUIEN, elementos valiosos, en cada familia, NO IMPORTARON QUE FUERAN FAMILIARES O CONOCIDOS DEL PERSONAL DE SALUD O GENTE DESTACADA EN NUESTRO MEDIO, por mala fortuna, por igual se han ido.

Estamos con temor por lo mismo, y aun así con todo este temor de contagio y la posibilidad de ser potador hacia nuestras familias estamos haciendo frente a esta pandemia, me refiero a los que estamos haciendo frente directamente a MÉDICOS INTERNISTAS, MÉDICOS ESPECIALISTAS A FINES A MEDICINA INTERNA, COMPAÑEROS MÉDICOS GENERALES, Y ALGUNOS COMPAÑEROS DE ÁREA QUIRÚRGICA Y DEMÁS COMPAÑEROS QUE SE HAN SUMADO, en ayuda de estos pacientes COVID-19, Y DICHO SEA DE PASO, se nos ha denominado HÉROES, preferimos no nos llamen héroes, somos médicos responsables, haciendo, su noble labor.

Hemos sido desplazados de nuestro servicio de MEDICINA INTERNA, al área denominada COVID, ante esta Pandemia. Al igual muchos otros compañeros de áreas que no están en servicio actualmente, y que no han querido cumplir con su deber a pesar de no hacer nada, sólo ir a checar y tener el valor de cobrar y recibir bono y demás prestaciones por la atención COVID.

Por otro lado, están nuestras autoridades, sin proporcionar equipo de protección adecuada o de la mala calidad, no proporcionan los insumos necesarios para la atención digna y adecuada de estos pacientes con COVID-19, sin la capacidad de liderar este hospital ante esta pandemia y por tal motivo ocasionando un caos, en turnos nocturnos y fin de semana solo un médico para 50 pacientes.

LA INDIFERENCIA DE NUESTRAS AUTORIDADES DE ESTE HOSPITAL (Dr. Palafox, Dr. Merino y Dra. Aguilar) Y LA ACTITUD INDOLENTE DEL PERSONAL Médico, QUE SE NIEGA A CUMPLIR CON SU DEBER.

ESTÁN SIENDO INDOLENTES, INDIFERENTES, sobrecargando de trabajo a los que estamos primer frente de la pandemia, exponiendo impunemente nuestra vida, sabiendo que cumpliremos con nuestro deber.

Quizás NUESTROS DIRECTIVOS Y ESTOS COMPAÑEROS, tengan muchos argumentos, resiliencia, o definitivamente INDIFERENCIA, que les permite dormir tranquilamente en la noche, sin que esto les afecte, sin saber que estas actitudes irresponsables, están acabando con la vida de pacientes y afectando la salud física y psicológica de los que estamos al frente de batalla.

De lo que estamos seguros, es que este virus puede ser letal, PERO MÁS LETAL ES ESA ACTITUD INDOLENTE Y ESA INDIFERENCIA. ::::MATA.