Carrera Apache y pasarela de disfraces cierran Semana de la Ciencia en CBTis 171

Abasolo, Guanajuato.- Con la Carrera Apache y una pasarela de disfraces, estudiantes del CBTis 171 concluyeron las actividades de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, realizadas en el marco de la celebración del aniversario de esta institución educativa.

La jornada reunió a integrantes de la comunidad estudiantil en actividades deportivas y recreativas que combinaron la activación física, la convivencia y la creatividad, como parte de los festejos organizados por el plantel.

El Gobierno Municipal de Abasolo, en coordinación con el CBTis 171 y la Dirección de Cultura Física y Deporte, participó en la realización de ambas actividades, con el propósito de promover la participación de las y los jóvenes.

Estudiantes participan en la Carrera Apache

Durante la Carrera Apache, las y los estudiantes participaron en una jornada deportiva enfocada en fomentar la actividad física, el compañerismo y la convivencia entre los integrantes de la comunidad escolar.

La actividad también buscó promover la importancia de mantener hábitos saludables y complementar la formación académica mediante experiencias deportivas.

Por su parte, la pasarela de disfraces permitió a los participantes mostrar su creatividad e ingenio a través de diferentes caracterizaciones, como parte de las actividades recreativas del aniversario.

Concluyen actividades de ciencia y tecnología

La Carrera Apache y la pasarela de disfraces marcaron el cierre de una semana dedicada al conocimiento, la innovación y el aprendizaje en el CBTis 171.

Con estas actividades, la institución complementó su programa académico con espacios de convivencia y expresión creativa, en los que las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar fuera de las aulas.

La jornada concluyó las celebraciones de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, realizadas como parte del aniversario del plantel educativo de Abasolo.