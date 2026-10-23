Disminuye abandono escolar en Guanajuato; primaria pasa de 3.02% a 0.02%

Irapuato, Guanajuato.- El abandono escolar en Guanajuato disminuyó de 3.02 a 0.02 por ciento en primaria y de 14 a 9 por ciento en educación media superior durante los últimos dos años, informó la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), que también reportó avances en cobertura educativa y resultados de aprendizaje.

Los datos fueron presentados por la subsecretaria de Educación Básica, María Guadalupe Valenzuela Ríos, durante las reuniones regionales del ciclo escolar 2026-2027, realizadas con jefaturas de sector, supervisores, directivos y autoridades educativas.

En representación del secretario de Educación, Luis Ignacio Sánchez Gómez, la funcionaria señaló que los resultados son producto del trabajo coordinado entre las distintas estructuras educativas y las estrategias implementadas para mejorar la permanencia escolar y atender el rezago educativo.

Además de la reducción del abandono escolar, la SEG informó que la cobertura en educación inicial aumentó de 6.6 a 11.9 por ciento, lo que permitió incorporar a cerca de 18 mil niñas y niños a este servicio.

También se habilitaron 74 planteles de preescolar que anteriormente no ofrecían primer grado, con el propósito de ampliar las oportunidades para que más estudiantes cursen los tres años de este nivel educativo.

Guanajuato mejora posiciones nacionales en cobertura educativa

De acuerdo con la SEG, Guanajuato avanzó del lugar 20 al 10 a nivel nacional en cobertura de educación inicial, mientras que en educación media superior pasó de la posición 22 a la 12.

Valenzuela Ríos destacó que estos resultados muestran la importancia de intervenir desde la primera infancia y mantener estrategias de acompañamiento durante las diferentes etapas de formación académica.

La subsecretaria señaló que una de las prioridades es fortalecer habilidades fundamentales como la lectura, la escritura y el pensamiento lógico-matemático, además de identificar oportunamente a estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje.

En cuanto a la Medición Integral de Aprendizajes (RIMA), informó que Guanajuato registró durante los últimos dos años un incremento de 12 puntos en lenguaje y 10 puntos en matemáticas.

La dependencia atribuyó estos avances a las estrategias de atención focalizada que se han implementado en las comunidades escolares.

Darán seguimiento a 370 escuelas con rezago educativo

La Secretaría de Educación anunció que continuará la estrategia de atención a 370 escuelas focalizadas, mediante la cual se brinda acompañamiento a planteles que requieren apoyo prioritario para mejorar sus resultados académicos.

En la primera etapa de esta estrategia, 290 escuelas lograron salir de los niveles más bajos de focalización, por lo que se mantendrá el seguimiento tanto a estos planteles como a aquellos que todavía necesitan atención.

La dependencia señaló que el objetivo es utilizar los resultados de las evaluaciones para identificar las principales dificultades de aprendizaje y establecer acciones específicas de mejora.

Como parte de las prioridades para el ciclo escolar 2026-2027, a partir de noviembre comenzará un proceso de formación dirigido a jefas y jefes de sector, así como a supervisoras y supervisores escolares.

La capacitación se desarrollará mediante un esquema mixto, con actividades presenciales y virtuales en las que participarán especialistas, para fortalecer las capacidades de liderazgo, supervisión y acompañamiento a las escuelas.

Región de Irapuato atiende a cerca de 400 mil estudiantes

En Irapuato se llevó a cabo la Reunión Regional de Educación Básica de la Delegación Regional IV, con la participación de autoridades de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, además de jefaturas de sector y supervisiones escolares.

Durante el encuentro se analizaron los resultados de RIMA 2026 y se presentaron herramientas para fortalecer las funciones de supervisión y dirección escolar.

También se revisaron acciones para ampliar la cobertura educativa, mejorar la alfabetización y comprensión lectora, atender el rezago académico y prevenir el abandono escolar.

El delegado regional IV, Juan Luis Saldaña López, informó que la región atiende a cerca de 400 mil estudiantes, por lo que destacó la importancia del trabajo coordinado entre supervisores, directivos y docentes.

Valenzuela Ríos exhortó a las autoridades educativas a utilizar los resultados de aprendizaje para tomar decisiones dentro de las escuelas, identificar a estudiantes en riesgo y mejorar los procesos de enseñanza.

Las reuniones regionales se realizaron en las siete delegaciones educativas de Guanajuato, como parte de las acciones de la SEG para fortalecer la capacitación de sus autoridades escolares y dar seguimiento a los resultados académicos durante el ciclo 2026-2027.