Celebran a 46 adolescentes con campamento y fiesta de XV años incluyente

El DIF Estatal Guanajuato y el Voluntariado de la Gente organizaron tres días de actividades para reconocer y acompañar a las y los jóvenes en esta nueva etapa

Redacción Notus6 noviembre, 2025

León, Guanajuato.- Con actividades recreativas, deportivas y de convivencia, 46 adolescentes bajo resguardo del Estado celebraron sus XV años en un evento organizado por el Sistema DIF Estatal Guanajuato y el Voluntariado de la Gente. Por primera vez, la celebración incluyó a varones y fue diseñada a partir de las ideas y deseos expresados por las y los propios jóvenes.

Durante tres días, los participantes disfrutaron de un campamento que incluyó una fiesta temática, actividades acuáticas, rallys, fogata y un desayuno de clausura encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La mandataria estatal destacó la importancia de escuchar a las y los adolescentes y reafirmó el compromiso de su gobierno para acompañarlos en su desarrollo: “Vamos a seguir impulsando eventos que nos permitan conocernos y escucharlos, para que se sientan queridos y acompañados”, expresó.

El presidente del Consejo Consultivo del DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, señaló que este festejo fue resultado del encuentro “Celebrando mis 15”, realizado en julio, donde los jóvenes propusieron cómo querían vivir esta experiencia.

Con esta iniciativa, el DIF Estatal promueve la inclusión, la participación y el derecho de las y los adolescentes a vivir momentos significativos en un entorno de respeto y acompañamiento.

Redacción Notus6 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información