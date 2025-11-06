Celebran a 46 adolescentes con campamento y fiesta de XV años incluyente

León, Guanajuato.- Con actividades recreativas, deportivas y de convivencia, 46 adolescentes bajo resguardo del Estado celebraron sus XV años en un evento organizado por el Sistema DIF Estatal Guanajuato y el Voluntariado de la Gente. Por primera vez, la celebración incluyó a varones y fue diseñada a partir de las ideas y deseos expresados por las y los propios jóvenes.

Durante tres días, los participantes disfrutaron de un campamento que incluyó una fiesta temática, actividades acuáticas, rallys, fogata y un desayuno de clausura encabezado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.

La mandataria estatal destacó la importancia de escuchar a las y los adolescentes y reafirmó el compromiso de su gobierno para acompañarlos en su desarrollo: “Vamos a seguir impulsando eventos que nos permitan conocernos y escucharlos, para que se sientan queridos y acompañados”, expresó.

El presidente del Consejo Consultivo del DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza, señaló que este festejo fue resultado del encuentro “Celebrando mis 15”, realizado en julio, donde los jóvenes propusieron cómo querían vivir esta experiencia.

Con esta iniciativa, el DIF Estatal promueve la inclusión, la participación y el derecho de las y los adolescentes a vivir momentos significativos en un entorno de respeto y acompañamiento.