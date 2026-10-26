Caravanas de transportistas guanajuatenses protestan en la federal 45

Guanajuato.- Las manifestaciones de transportistas para exigir mayor seguridad y mejores condiciones de trabajo comenzaron en Guanajuato con caravanas y pancartas en los tramos carreteros que conectan a León, Silao, Salamanca e Irapuato.

Con corte a las 11:30, se registraron las movilizaciones que reducen la circulación en:

León: Transportistas detenidos a la altura del Arco del Milenio. Circulación a baja velocidad por la vía lateral.

Irapuato: Federal 45, Nuevo Libramiento de Irapuato, a la altura de Rancho Grande, circulación a baja velocidad hacia Silao.

Irapuato: Federal 45 Irapuato–Silao, a la altura del parque industrial Castro del Río, circulación a baja velocidad hacia Silao.

Libramiento Irapuato–Salamanca: Federal 45, circulación a baja velocidad hacia León.

Desde las 6:30 de la mañana, los transportes de carga comenzaron a hacer presencia en las vialidades, saliendo en protesta alrededor de las 8:30.

Cabe destacar que no hay bloqueos totales sino un avance lento de camiones en dirección a León y Salamanca, de acuerdo con información de la Cámara Nacional del Autrotransporte de carga (CANACAR).

Al respecto, la Secretaría de Gobernación informó que, entre las protestas de las 19 entidades, Guanajuato destaca como uno de los estados con mayor número de participantes, al igual que Veracruz y Tabasco.