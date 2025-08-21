Atlantistas “temerosos” de la Trinca

Irapuato, Guanajuato.- El equipo fresero de futbol, La Trinca, cierra preparación para enfrentar al legendario Club Atlante en Zacatepec Morelos, el próximo sábado.

El equipo de Irapuato viajará el día de mañana con rumbo al estado de Morelos, a la tierra de uno de sus acérrimos rivales el Zacatepec, pero en esta ocasión los colores del equipo rival no serán blanco y verde, sino serán azulgrana, tonos de los Potros de Hierro del Atlante.

Durante las primeras tres jornadas La Trinca Fresera del Irapuato, han dejado un buen sabor en los aficionados propios y extraños a tal grado que algunos seguidores de los Potros están temerosos de una posible goleada por parte de los freseros.

Sin embargo, el estratega fresero Daniel “Borita” Alcantar ha señalado que el equipo requiere seguir trabajando par alcanzar el nivel deseado de fútbol, pues ha reconocido que los segundos tiempos el equipo ha bajado el rendimiento.

El “Borita” atribuyó esta baja de juego es producto de la poca pretemporada que realizó el equipo, y señaló que el cuerpo técnico está trabajando con los jugadores para que cada día se acerquen más a sus capacidades óptimas, pero dejó en claro que en el encuentro ante Coyotes el equipo aprendió ante lo sucedido en Guadalajara y manejo el segundo tiempo, siendo más cauteloso al ir al ataque.

Para terminar el director técnico mencionó que espera tener a punto al equipo para la jornada cinco o seis del campeonato, y espera que, a pesar de las condiciones climatológicas de Zacatepec, el equipo irapuatense siga sumando puntos y así acercarse a la meta que es la calificación a la liguilla.