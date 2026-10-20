Analizan escasez de agua y pérdida de biodiversidad en la Sierra Gorda de Guanajuato

Tierra Blanca, Guanajuato.- La escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la conservación de especies nativas fueron algunos de los principales temas analizados durante el 12.º Encuentro por la Sustentabilidad y Cultura de la Sierra Gorda de Guanajuato, organizado por la Universidad de Guanajuato (UG).

Durante dos días se desarrollaron más de 20 actividades, entre talleres, conferencias, proyecciones de documentales y exposiciones fotográficas, con la participación de especialistas, estudiantes, académicos y representantes de instituciones dedicadas a la protección ambiental.

El encuentro tuvo como sede principal el Centro Interdisciplinario del Noreste (CINUG), en Tierra Blanca, y se realizó en colaboración con el Campus Irapuato-Salamanca y la Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria.

Abordan problemas ambientales de la Sierra Gorda

Las actividades se desarrollaron en el CINUG, la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS) de San Luis de la Paz, la Secundaria Técnica Número 23 y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) de Tierra Blanca.

Entre los temas abordados estuvieron la sustentabilidad del agua, la huella hídrica en comunidades rurales, la conservación de especies nativas, la gestión de riesgos y la presencia de contaminantes emergentes.

También se impartieron actividades relacionadas con el manejo adecuado del fuego mediante soluciones basadas en la naturaleza, así como sobre salud mental y terapia de naturaleza.

Los participantes conocieron proyectos científicos y tecnológicos enfocados en el monitoreo ambiental y la atención de problemas ecológicos que afectan a la región.

Llaman a proteger los recursos naturales

Durante la inauguración, Rogelio Costilla Salazar, rector del Campus Irapuato-Salamanca, destacó la riqueza ecológica, cultural e histórica de la Sierra Gorda de Guanajuato y la necesidad de involucrar a instituciones, organizaciones sociales y comunidades en su conservación.

“Tenemos la responsabilidad de proteger sus recursos naturales, promover formas de vida más sostenibles y fortalecer la participación de las nuevas generaciones, para que quienes vengan después de nosotros puedan disfrutar, conocer y valorar este territorio tan importante como lo hacemos ahora”, expresó.

En el encuentro participaron representantes de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UTNG).

Doce ediciones dedicadas a la sustentabilidad

La inauguración contó con la presencia de Juan Antonio Ramírez Vázquez, director de la División de Ciencias de la Vida; José Francisco Cruz Vega, representante de la Dirección de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria; Heriberto Gutiérrez Martín, coordinador del CINUG; y María Beatriz Álvarez Ávila, coordinadora de la Red ODS UG.

También participó Alma Serafín Muñoz, profesora de la División de Ingenierías del Campus Guanajuato, en representación de conferencistas y talleristas.

A lo largo de 12 ediciones consecutivas, el Encuentro por la Sustentabilidad y Cultura de la Sierra Gorda de Guanajuato ha reunido a integrantes de la comunidad universitaria y de distintas instituciones para intercambiar conocimientos y propuestas relacionadas con la protección de los ecosistemas.

En esta edición se destacó la necesidad de fortalecer la investigación, la educación ambiental y el trabajo conjunto para atender los desafíos que enfrenta la Sierra Gorda de Guanajuato y promover el aprovechamiento responsable de sus recursos naturales.