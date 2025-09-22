Irapuato mantiene finanzas sólidas y transparencia reconocida a nivel nacional

l municipio logra calificación AAA nacional y BBB+ internacional, impulsa trámites digitales y recibe premio estatal por cumplimiento en transparencia

Redacción Notus22 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.-  Durante el primer año de la administración encabezada por la presidenta Lorena Alfaro García, el municipio ha reforzado sus procesos financieros, logrando mantener una calificación crediticia AAA a nivel nacional y BBB+ internacional por FitchRatings, convirtiéndose en el único municipio de Guanajuato con este nivel de reconocimiento.

La solidez financiera también se refleja en la innovación de los servicios públicos. La ciudadanía ahora cuenta con trámites catastrales digitalizados, ventanillas digitales operando al 100% y la implementación de un chatbot, lo que agiliza los procesos y fortalece la transparencia.

En materia de acceso a la información, el Gobierno de Irapuato atendió cerca de mil solicitudes ciudadanas y más de 70 recursos de revisión ante el IACIP, esfuerzo que fue reconocido con un premio estatal por el cumplimiento destacado en las obligaciones de transparencia durante 2024.

