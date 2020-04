Canal 5 sube «video diabólico»

En la cuenta oficial de Canal 5 en Twitter, se publicó a las 3 de la mañana de este miércoles un video bastante aterrorizante en donde se ve la silueta de un hombre con voz distorsionada que se va acercando y repite “time for a lunch, much”, después el video fue eliminado, pero duró lo suficiente para que fuera visto por muchos de sus seguidores.

El video original se basa en un canal para niños de nombre “Michael Rosen Lunchtime”, el cual pertenece a Kid’s Poems and Stories with Michael Rosen, y aunque originalmente no es tan perturbador, su contenido sí es bastante raro al tratarse de un programa para niños.

Hasta ahora han sido diversas las reacciones en las redes sociales sobre el Canal 5 y el contenido que llega a publicar en la madrugada. De hecho, varios aseguran que esta no es la primera vez que ocurre, algunos suponiendo que tal vez alguien “hackeó” la cuenta y desde ahí publican los videos.

Si tú no lo has visto aquí te lo compartimos, bajo tu responsabilidad.