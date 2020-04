¡El amor, el amor! Jeremy invitó a su vecina a una cita utilizando un dron

La cuarentena ha resultado complicada para unas cuantas personas, sin embargo este joven supo sacarle el máximo provecho y haciendo uso de la tecnología invitó a su vecina a una cita, tal como se observa en el video viral.

El protagonista de esta historia es Jeremy Cohen, un fotógrafo residente de Brooklyn, de 28 años de edad, quien se ha hecho viral por su intrépida e ingeniosa forma para coquetearle a una joven, pues utilizó la tecnología a su favor e invitó a su vecina en estos tiempos de cuarentena por el coronavirus.

Jeremy se percató de su vecina, quien bailaba en el techo de su edificio y de inmediato sintió la necesidad de saludarla, por lo que usó un dron para enviarle su número telefónico a Tori, una joven que vive cruzando la calle y a quien Jeremy se refiere como “la linda de la cuarentena” esto debido a las condiciones en las que se conocieron.

Afortunadamente para el joven todo salió como él había planeado, pronto hablo con por teléfono con su vecina y la invitó a salir, además el joven no estaba dispuesto a que la cuarentena le arruinaron sus planes, así que para poder llevar a cabo la cita se introdujo en una esfera inflable para tener poder pasar un rato con Tori, y al mismo tiempo tener el distanciamiento social sugerido.

Fue a través de un video viral de Tik Tok que el joven explico todo el proceso que llevó a cabo para finalmente poder tener una amistad con Tori. El joven comentó:

Debido a que no podían estar muy cerca el uno del otro Jeremy colocó una mesa en la azotea y así tuvo una cena romántica con la joven usando Facetime para poder comunicarse, como si se encontrasen en el mismo lugar.

I can’t believe this actually worked and yes this is a real story pic.twitter.com/X5KbBl0qIe

— Jeremy Cohen (@jerm_cohen) March 22, 2020